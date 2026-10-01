Χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη Εθνική ομάδα των τελευταίων 30 ετών. Γεγονός είναι πως ξεχειλίζει από ταλέντο και ικανότητες. Όμως είναι ίδιον της φυλής μας να ενθουσιάζεται περισσότερο απ’ το φυσιολογικό, όταν έρχεται ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Η ιστορική νίκη πρώτη φορά στη Γερμανία για το Nations League με το γκολ του Κουρμπέλη στο 74΄, έστειλε τους Έλληνες στα ουράνια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr