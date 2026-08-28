Μιλάμε για ομάδα που μόλις εξασφάλισε πάνω από 6 μύρια εγγυημένα από τη League Phase του Europa League. Που ονειρεύεται νοκ-άουτ φάσεις, μπόνους κατάταξης, λεφτά που ούτε στα πιο τρελά της σενάρια δεν είχε ξαναδεί. Και την ίδια ώρα, μιλάμε για ομάδα που κουβαλάει χρόνια τώρα ανοιχτές πληγές σε ανθρώπους που την υπηρέτησαν, χωρίς να έχουν δει ευρώ απ’ όσα δικαιώθηκαν στα δικαστήρια.

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