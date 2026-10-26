Σοκ προκάλεσε στο NBA ο σοβαρός τραυματισμός του Τζέιλεν Γουίλιαμς, με τον άσο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να αποχωρεί με φορείο από την αναμέτρηση απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο Γουίλιαμς επιχείρησε να φτάσει μέχρι το καλάθι, δέχθηκε επαφή και προσγειώθηκε άτσαλα, με το αριστερό του πόδι να λυγίζει κάτω από το σώμα του.

Αμέσως επικράτησε παγωμάρα στο γήπεδο, καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και το ιατρικό επιτελείο των Θάντερ έσπευσε κοντά του.

Αποχώρησε με φορείο – «Πάγωσε» το γήπεδο

Ο 25χρονος παρέμεινε για αρκετά λεπτά στο παρκέ, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε περίπου για πέντε λεπτά προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε φορείο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που οι φίλαθλοι της Οκλαχόμα φώναζαν το προσωνύμιό του, «J-Dub».

Παρά την ανησυχία, ο Γουίλιαμς σήκωσε και τα δύο χέρια και έκανε χαρακτηριστικά δύο αντίχειρες προς τα πάνω προς το κοινό, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Με δάκρυα ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από τον τραυματισμό του συμπαίκτη του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο σούπερ σταρ των Θάντερ δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Απλώς αισθάνομαι άσχημα γι’ αυτόν», ανέφερε, εμφανώς συγκινημένος.

Ο προπονητής της Οκλαχόμα, Μαρκ Ντέινο, παραδέχθηκε επίσης ότι το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

«Δεν είμαστε καλά», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση μετά την αναμέτρηση.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διάγνωση

Μέχρι στιγμής οι Θάντερ δεν έχουν ανακοινώσει την ακριβή φύση του τραυματισμού.

Η ομάδα περιορίστηκε στην ενημέρωση ότι πρόκειται για τραυματισμό στο κάτω μέρος του αριστερού ποδιού, ενώ ο Μαρκ Ντέινο ανέφερε ότι νεότερη ενημέρωση αναμένεται αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, παρά τις ιδιαίτερα ανησυχητικές εικόνες, δεν μπορεί ακόμη να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η νίκη πέρασε σε δεύτερη μοίρα

Οι Θάντερ επικράτησαν των Κλίπερς με 108-101 και διατήρησαν το αήττητό τους στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως το αποτέλεσμα πέρασε αμέσως σε δεύτερη μοίρα.

Ο Γουίλιαμς αποχώρησε έχοντας σημειώσει 8 πόντους, ενώ είχε επίσης πέντε ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος της Οκλαχόμα με 34 πόντους, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα όλες οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την κατάσταση του συμπαίκτη του.

Νέα ατυχία μετά την περσινή δύσκολη σεζόν

Ο νέος τραυματισμός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους Θάντερ, καθώς ο Γουίλιαμς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα και την περασμένη σεζόν.

Ο 25χρονος έχασε 49 παιχνίδια, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων στους οπίσθιους μηριαίους, ενώ η συμμετοχή του είχε περιοριστεί σημαντικά και στα playoffs.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της Οκλαχόμα Σίτι, έχοντας ήδη καταφέρει να γίνει All-Star και μέλος All-NBA ομάδας, ενώ αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2025.

Πλέον, άπαντες στους Θάντερ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Τζέιλεν Γουίλιαμς για να επιστρέψει στα παρκέ.