Καταιγιστική παρέμβαση από τον Θανάση και την Ευγενία Λυγγερίδη με αφορμή τον τρόπο που εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία για τη δολοφονία του γιου τους υπαρχιφύλακα των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023 από ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μίλησαν για την εξέλιξη της υπόθεσης στη Δίκη του ΣΚΑΪ και ο πατέρας του άνοιξε βαριά πυρά για τη μεταχείριση του προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε εξ αποστάσεως και με αλλοιωμένη φωνή.

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