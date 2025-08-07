Μια νέα καριέρα ξεκινάει η πρώην μπασκετμπολίστρια Αθανασία Ανδριτσοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν στην Αμερική, όπου έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στη Division 1 του NCAA. Τώρα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα όπου και δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό και τον τουριστικό τομέα, ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει τη δική της ταξιδιωτική εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, που ονομάζεται The Greek Aesthete.

Στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και στις Εσπερίδες, ενώ έχει υπάρξει και μέλος των νεανίδων της Εθνικής Ομάδας. Πέρα από τον τουριστικό τομέα, ασχολείται ενεργά και με πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με μια αμερικανική εταιρεία για την ανακαίνιση ενός γηπέδου μπάσκετ στη Ναύπακτο, όπου το καλοκαίρι θα διοργανώσει ένα μεγάλο αθλητικό event. Πριν την ανακαίνιση, συνεργάστηκε με έναν ντόπιο καλλιτέχνη και έχουν σχεδιάσει ένα έργο τέχνης για το γήπεδο, καθώς και mural σε τοίχο του χώρου.

Το event θα περιλαμβάνει συμμετοχή Αμερικανών influencers, παικτών της Euroleague, αθλητικό clinic, τουρνουά 3×3 και δράσεις με την Εθνική Ελλάδος.

Παράλληλα δηλώνει ανοιχτή σε συνεργασίες και αναζητά στρατηγικούς εταίρους για να στηρίξουν τη διοργάνωση. Έχει ήδη κάνει συζητήσεις με εταιρείες όπως η Red Bull, η Wilson, το Eurohoops και άλλες, και είναι ανοιχτή σε περαιτέρω συνέργειες.

Το project προσφέρει σημαντικές δυνατότητες προβολής, marketing και branding, τόσο στο γήπεδο όσο και στο καλλιτεχνικό έργο που θα δημιουργηθεί.