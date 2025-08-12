Για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.29), δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και έχασε με 6-7(4), 6-3, 6-4 από τον 29χρονο Γάλλο (Νο.63) σε 2 ώρες και 39 λεπτά, εγκαταλείποντας νωρίς ένα ακόμα τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει να πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες από τον περασμένο Απρίλιο, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της Βαρκελώνης.

Η απόδοσή του ήταν κακή με πολλά λάθη (43 έναντι 31) και σέρβιρε με μέτρια ποσοστά, αλλά το κυριότερο ήταν ότι είχε μεγάλο θέμα στις επιστροφές του. Όταν ο Μπονζί πήρε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ο 27χρονος τενίστας (που έχει σήμερα γενέθλια) δεν μπόρεσε να τον απειλήσει.

Ο Στέφανος αντιμετωπίζει αρκετά τεχνικά προβλήματα σε αυτή τη φάση της καριέρας του και οι αντίπαλοί του τα έχουν εντοπίσει. Η επιστροφή στον πατέρα του αναμένεται να αποδώσει σημάδια ανάκαμψης, όμως αυτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι άμεσα.