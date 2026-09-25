Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται απόψε η δράση στο Nations League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις και δύο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες στους πάγκους. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στην Εθνική Γαλλίας και την Εθνική ομάδα της Ιταλίας, καθώς οι Ζινεντίν Ζιντάν και Ρομπέρτο Μαντσίνι κάνουν αντίστοιχα την πρώτη τους εμφάνιση στη νέα τους θητεία.

Στις 21:45, η Γαλλία φιλοξενείται από την Τουρκία… Οι «τρικολόρ» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στον πρώτο όμιλο της League A.

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