Σοβαρά επεισόδια που κατέληξαν σε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες αμαύρωσαν τον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε, πετώντας αντικείμενα, με την κατάσταση τελικά να… ξεφεύγει.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Ακολούθησαν σκηνές βίας και ντροπής για το ποδόσφαιρο και κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams: • Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life • Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν ακόμη οπαδό, να παλεύει για τη ζωή του!

🟣Partido cancelado.

Versiones encontradas, pero las imágenes son de terror. Hubo total descontrol en las hinchadas. Una verdadera tragedia en el encuentro entre #Independiente y #UniversidaddeChile. La revancha por #CopaSudamericana alcanzó a disputarse solo 45 minutos.#Temuco pic.twitter.com/QoM9ymFjQ0 — Leandro Muñoz Caro (@mutante321) August 21, 2025

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.