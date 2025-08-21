Σοβαρά επεισόδια που κατέληξαν σε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες αμαύρωσαν τον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε, πετώντας αντικείμενα, με την κατάσταση τελικά να… ξεφεύγει.

Ακολούθησαν σκηνές βίας και ντροπής για το ποδόσφαιρο και κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν ακόμη οπαδό, να παλεύει για τη ζωή του!

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Copa Sudamericana #Αργεντίνοι