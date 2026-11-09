Ο Κωνσταντής Τζολάκης σημείωσε επίδοση που δεν έχει καταφέρει άλλος τερματοφύλακας στη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου στην Premier League.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Χαλ είναι πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες αποκρούσεις σε έναν αγώνα.

Συγκεκριμένα πραγματοποίησε εννέα αποκρούσεις, στον αγώνα με την Άρσεναλ για τη 10η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Χάλ έχασε με 1-0, όμως η εν λόγω αναμέτρηση θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του νεαρού γκολκίπερ λόγω του προσωπικού του επιτεύγματος.

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