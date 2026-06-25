Το εγχείρημα ήταν δύσκολο αλλά για άλλη μια φορά στέφθηκε με επιτυχία δικαιώνοντας την διοργανώτρια του No Limits Γεωργία Μπιτάκου που ρίσκαρε δίνοντας όπως πάντα προτεραιότητα στους μαχητές!

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος, τελικός champions league, Πανελλήνιες και άλλα εμπόδια εκτός από την ημερομηνία δεν ήταν αρκετά για να αφαιρέσουν κάτι από τη λάμψη, την μαγεία , την ένταση , το πάθος που χαρακτηρίζουν πάντα το ιστορικότερο promotion (2006) στο χώρο των μαχητικών τεχνών που στην επετειακή και 36η έκδοση του για τα 20 χρόνια που άλλαξαν τον αθλητικό χάρτη της χώρας, ήταν αφιερωμένο στην καμπάνια κατά της βίας ανηλίκων με αναρίθμητα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν στις σχολές αποδεικνύοντας τα οφέλη που κερδίζουν όσοι ασχολούνται με τα δυναμικά αθλήματα!

Από νωρίς εντυπωσιάστηκε το κοινό, που ήρθε στο Ολυμπιακό Στάδιο Παιανίας, να θαυμάσει τους μαχητές του πρώτου μέρους και που με την αγωνιστικότητα και το πάθος τους ξεσήκωσαν την κερκίδα!

Ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο Άλεξ Τζένια από την Κυψέλη (Δημήτρης Κοντός προπονητής ) που επικράτησε σε μάχη Κ1 απέναντι στον Πέτρο Φεσιάν (Ολυμπιακός) αλλά και η εκπληκτική ρεβάνς ανάμεσα στον Πανάγο Λεοτσάκο και τον Κωνσταντίνο Τοντόροβ από την Λεγεώνα Βέροιας που έκλεισε με νικητή τον Μανιάτη μαχητή από το fight club Νίκαιας.

Θεαματικές και οι αμαζόνες της διοργάνωσης Χριστίνα Σαββίδου (Greek warriors) και Λυδία Τοκμακίδου (gun academy) καθώς και οι πρωταθλητές από Iron Team(Νίκος Μπατιάς, Δημήτρης Δημησιάνος), Αρετή Μαστροδούκα (Γρηγόρης Δράκος), Παύλςο Καπώνης (Βίκτωρας Αναγνωστόπουλος) , Θεοδωρόπουλος team (Ευάγγελος Μητσόπουλος), Fighting Rooster (Άγγελος Χότζα).

Τα pre game παρουσίασε εξαιρετικά ο Βασίλης Νικολακόπουλος.

Ακολούθησε αγώνας submission grappling μεταξύ Θοδωρή Ζωγράφου και Τάκη Ματάνη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και χορευτικό show από τη σχολή Go2 dance studio της Παναγιώτας Δήμα.

Τη σκυτάλη πήρε η διοργανώτρια και παρουσιάστρια του θεσμού Γεωργία Μπιτάκου εμφανώς συγκινημένη και αφού αναφέρθηκε στον αδερφό της παγκόσμιο πρωταθλητή Muaythai Σταμάτη Μπιτάκο που ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του No Limits και επί σειρά ετών πρωταγωνιστής, τόνισε πόσο πολύτιμη είναι η εκμάθηση πολεμικών τεχνών για την πάταξη της βίας και παρουσίασε στη συνέχεια τους μαχητές της βασικής κάρτας.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ο Αλέξης Σύρος που επέστρεψε μετά από 10 χρόνια αποχής από τα ring λόγω καταθλίψεων και πένθους, κατάφερε να χάσει 30 κιλά και να αποδώσει καλύτερα από ποτέ επικρατώντας στη μάχη με τον εξαιρετικό Sinan Cagala από την Τουρκία, ξεσήκωσε για ώρα το κοινό και πέτυχε να φωνάζουν το όνομα του με πάθος και συγκίνηση εκατοντάδες θαυμαστές του.

Ο Μακεδόνας Νίκος “Grexican” Αβραμίδης διατήρησε το αήττητο, συνεχίζει να παραμένει ο κάτοχος της ζώνης του θεσμού “Alexander the Great” και επικράτησε στα σημεία με εξαιρετική πυγμαχία απέναντι στον θρυλικό μαχητή Γιάννη Φεζουλάι στη ρεβάνς που όλοι περίμεναν.

Μεγάλη ανατροπή και για τον ανερχόμενο Αρτέμη Καβαλάρη που μπήκε σε δύσκολη μάχη ως outsider απέναντι στον έμπειρο Χρήστο Γεροδήμο και επικράτησε με νοκ – αουτ, με εγκατάλειψη του Κωνσταντίνου Τούτση τελείωσε η πυγμαχική μάχη απέναντι στον Διονύση Στρουμπή και με νίκη του Θοδωρή Ριτζάκη η αναμέτρηση με Τρύφωνα Παπαδόπουλο.

Εντυπωσιακή και η μάχη ΜΜΑ μεταξύ Χρήστου Πλουμπή και του Γεωργιανού Μουρίκο Τσεράτζε αλλά και στον αγώνα με όρους Κ1 ξεσηκώθηκε το κοινό και με την εκπληκτική είσοδο του Ηλία Κοτροκόη με μηχανές να τον συνοδεύουν και με τη δράση κατά τη διάρκεια της κοντινής μάχης που τελείωσε με νικητή του αγώνα τον Νίκο Δουλάμη.

Στις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς και η παρουσία των βετεράνων του No Limits πάνω στο ring που έχτισαν μαζί με τον απόλυτο πρωταγωνιστή παγκόσμιο πρωταθλητή Muay Thai Σταμάτη Μπιτάκο τα θεμέλια της κορυφαίας διοργάνωσης, Αντώνης Τζώρος, Σταύρος Εξακουστίδης, Αλέξανδρος Νικολαϊδης, Μάριος Μπλάνας , Βασίλης Καραγιαννίδης , Νίκος Παπαδημητρίου , Θανάσης Καρούσος, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Δημήτρης Ξερικός, Ζαφύρης Κοτσάκης πήραν το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού θυμίζοντας τα μεγαλειώδη κατάμεστα στάδια του παρελθόντος.

Αλλά και η αναφορά σε όσους άνοιξαν το δρόμο και δεν είναι πια στη ζωή: οι μεγάλοι δάσκαλοι Γιώργος Μάλλιος, Γιάννης Κακαράκης και ο μεγάλο διοργανωτής Tarik Solak προκάλεσε δέος και συγκίνηση.

Παρευρέθηκαν και οι ράπερ Bo και Immune και μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης.

Χορηγός της βραδιάς η ηγέτιδα στον χώρο του ειδικού φωτισμού Bright Special Lighting (Γιώργος Βασιλείου).

Επόμενος σταθμός, η λατρεμένη πόλη της διοργανώτριας, η Θεσσαλονίκη και όπως ανακοίνωσε η Γεωργία Μπιτάκου τα 20 χρόνια θα εορταστούν και στη Νύφη του Βορρά με τη μεγαλύτερη διοργάνωση που θα είναι εξολοκλήρου αφιερωμένη στον μεγαλύτερο στρατηλάτη όλων των εποχών Αλέξανδρο Μέγα.

Ο πρωταγωνιστής της νέας εποχής της διοργάνωσης, Νίκος «Grexican» Αβραμίδης, θα αναβιώσει τους ελληνοπερσικούς πολέμους αντιμετωπίζοντας τον «Τάισον» της Ανατολής από την Εθνική Πυγμαχίας της Περσίας !

Σύντομα τα νεότερα !