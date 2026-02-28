Συνεχίζεται να ταλανίζεται το ποδόσφαιρο από στημένους αγώνες. Μετά την Τουρκία, σειρά πήρε η Νορβηγία όπου συνελήφθησαν 7 ποδοσφαιριστές για χειραγωγημένους αγώνες.
