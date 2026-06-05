Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούνται άπαντες στη Νορβηγία, με την εθνική ομάδα να μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, ωστόσο φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η νορβηγική ομοσπονδία δημοσίευσε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση των διεθνών, οι οποίοι εμφανίζονται ντυμένοι ως βίκινγκς, μπροστά από ένα παραδοσιακό πλοίο Drakkar στο Σόγκνεφιορντ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr