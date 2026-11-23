Η νίκη του Παναθηναίκού (2-0) επί του ΟΦΗ του έδωσε τους τρεις βαθμούς και τον κράτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά προκάλεσε τραυματισμούς ποδοσφαιριστών.

Στο νοσοκομείο είναι στραμμένα τα βλέμματα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, καθώς εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Σαντίνο Αντίνο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του στο γόνατο.

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