«Ντόμινο» αποκαλύψεων έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και της «ομάδας» του.

Σαν «βόμβα» έσκασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου η είδηση πως οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Βαγγέλη Λιόλιο, σε τέσσερις διαιτητές και έναν στενό συνεργάτη του.

Πρόκειται για τη Βασιλική Τσαρούχα, τον Ηλία Κορομηλά, τον Πέτρο Παπαπέτρου, τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Γενικό Συντονιστή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και στενό συνεργάτη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργο Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της αστυνομίας δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεση των έξι ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η αθλητική Εισαγγελία. Η μοναδική δυσκολία παρουσιάστηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος δεν εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ίδιος στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στον Εισαγγελέα.

Τα 820.000 ευρώ στο σπίτι του Παπαπέτρου και τα 8.000 του Λιόλιου

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου στην επαρχία. Παράλληλα, από έρευνα που έγινε στην κατοικία του προέδρου της ΕΟΚ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ σε μετρητά.

Πέρα από τα δύο αυτά σημαντικά ποσά, έχουν εντοπιστεί και άλλα, μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή των συλληφθέντων, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρούσιου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Ευάγγελο Λιόλιο.

Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α’ κατηγορία,, που εκτείνονται από το 2016 έως το 2026.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στρέφονται πλέον στο ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε από τις κατοικίες των κατηγορούμενων. Οι αστυνομικές, σύμφωνα με πληροφορίες κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ και USB τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς.

Στόχος είναι να εντοπιστούν επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία στην υπόθεση που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.

«Σεισμός» στα διεθνή αθλητικά ΜΜΕ

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ έχουν προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις και αντιδράσεις στα διεθνή αθλητικά μέσα ενημέρωσης.

Ιταλία

Gazzetta dello Sport έγραψε: «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της Euroleague».

Sportando: «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανούς στημένους αγώνες».

Pianeta Basket: «Απόλυτο χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά στο μπάσκετ».

Ισπανία

MARCA: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για πιθανή χειραγώγηση αγώνων»

Gigantes del Basket: «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, σε έρευνα για χειραγώγηση αγώνων»

Η ισπανική έκδοση του Eurohoops: «Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας συνελήφθη σε έρευνα για δωροδοκίες».

Γαλλία

L’Équipe: «Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας του και πολλών διαιτητών».

BeBasket: «Κεραυνός στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για διαφθορά και στημένους αγώνες».

BasketEurope: «Σεισμός στην Ελλάδα: Μαζικές συλλήψεις στην κορυφή του μπάσκετ μετά από έρευνα για διαφθορά»

Λιθουανία

BasketNews: «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και πρώην διαιτητές της Euroleague».

net: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Ο Β. Λιόλιος με υποψήφιες για παράνομο στοιχηματισμό».

Σερβία

Mozzart Sport: «Σκάνδαλο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και διαιτητές της Euroleague».

Sportal (Blic): «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, έπεσαν και οι διαιτητές! Ο Γιαννακόπουλος θριαμβεύει…»

HotSport: «Πρωτοφανές σκάνδαλο συγκλονίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Συνελήφθησαν διαιτητές της Euroleague, βρέθηκαν μέχρι και 820.000 ευρώ!»

Πώς φτάσαμε στις συλλήψεις

Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ έγινε μετά την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, για βαρύτατες καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ. Αρχικά, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και Μέλος Εφορείας ΔΟΑ.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν ακόμη πέντε εντάλματα, τα οποία αφορούν τον στενό συνεργάτη του κ. Λιόλιου και τέσσερις διαιτητές. Ο Εισαγγελέας και ο Ανακριτής, που ανέλαβε την υπόθεση, έκριναν ύποπτο φυγής τον Βαγγέλη Λιόλιο και γι’ αυτό τον λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε κληθεί ως ύποπτος από τον αθλητικό εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας, για καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ, ωστόσο δεν πήγε να καταθέσει, ενώ το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι, που βρίσκονται στο κατηγορητήριο. Έτσι, ο Απόστολος Γραμμένος ολοκλήρωσε την έρευνα και άσκησε ποινική δίωξη. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι κατηγορούμενοι την Πέμπτη (22/10).

Πρόκειται για υπόθεση με κακουργηματικές κατηγορίες, που αφορούν μεταξύ άλλων χειραγωγήσεις αγώνων με αποτελέσματα που επηρέασαν την τύχη ομάδων. Η έρευνα φέρεται να στηρίζεται σε μαρτυρίες, καταγγελίες και γραπτά μηνύματα που κατέθεσαν διαιτητές και παράγοντες, με τα βαριά αυτά στοιχεία να μένει πλέον να αποδειχθούν. Είναι άγνωστο αν ο Λιόλιος θα παραμείνει στην προεδρία της ομοσπονδίας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής των αγώνων μπάσκετ.