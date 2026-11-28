Ένα απίθανο και άκρως ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση της τρίτης κατηγορίας του πολωνικού ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστή έναν οπαδό και ένα… ηλεκτρικό πατίνι.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σταλόβα Βόλα και τη δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, ένας φίλαθλος αποφάσισε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, όχι όμως με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι!

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