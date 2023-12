Οι Ντένβερ Νάγκετς γνωστοποίησαν ότι ο Άαρον Γκόρντον είναι σε καλή κατάσταση μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η ομάδα των Νάγκετς ανέφεραν ότι ο 28χρονος φόργουορντ αναρρώνει μετά από δαγκωματιές που δέχθηκε στο πρόσωπό και στο δεξί του χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 21 ράμματα.

Οι Νάγκετς ενημέρωσαν ότι θα παραμείνει εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Injury Update:

Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers.

Additional updates will be provided as necessary. pic.twitter.com/6df11yxmv2

— Denver Nuggets (@nuggets) December 27, 2023