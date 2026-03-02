Χωράει, δηλαδή, καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 23ης αγωνιστικής; Ο ίδιος που θα είναι και στον τελικό του Κυπέλλου ήτο, ο πολύς Αχιλλέας Μπέος.

Γέμισε το γήπεδο και τα μαγαζιά του Βόλου από τους εκδρομείς της Ένωσης, όπως και τα ταμεία της ομάδος του. Γύρω στα 500 χιλιάρικα μπάζα φέρεται να έκανε ο Αχιλλέας, μόνο από τα εισιτήρια. Άλλα τόσα και περισσότερα μοιράστηκαν τα καφέ της παραλίας, τα τσιπουράδικα, τα περίπτερα του Βόλου, τα βενζινάδικα, κι όλα τα μαγαζιά που άνοιξαν για να εξυπηρετήσουν τους αεκτζήδες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr