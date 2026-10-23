Το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφάσισε ότι έπρεπε να «ανανεώσει» τις αθλητικές ομοσπονδίες. Και με μπροστάρη τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, έβαλε όρια ηλικίας και θητειών.

Στόχος της κυβέρνησης ήταν ο έλεγχους των αθλητικών ομοσπονδιών και κυρίως της Ε.Ο.Κ. (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), στην οποία ηγούνταν ο απόλυτα επιτυχημένος, άλλα ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος.

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