Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, θέλησε να συναντήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της συνάντησης του, με τον πρωθουπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη (7/12).

Ο Αταμάν μετέβη στην Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, όπου γνώριζε πότε και τι ώρα θα βρισκόταν εκεί ο Ερντογάν, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν για λίγη ώρα.

Turkey’s President Recep Tayyip Erdoğan is in Athens on an official visit and after meeting the Greek prime minister he will meet Panathinaikos coach Ergin Ataman per Eurohoops sources pic.twitter.com/YrWXJmOlCj

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 7, 2023