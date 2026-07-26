H επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ, προκαλεί αναταράξεις στον Ολυμπιακό. Όποιος κι αν είναι ο αντικαταστάτης του 23χρονου Έλληνα γκολκίπερ, δύσκολα θα καλύψει το κενό που δημιουργείται. Κι αυτό γιατί ο Τζολάκης παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει πλέον τέτοιες παραστάσεις από Ευρωπαϊκά παιχνίδια, και τέτοιο δέσιμο με την ομάδα του Πειραιά, που για πολλούς είναι αναντικατάστατος.

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