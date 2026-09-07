Αυτό ακριβώς που διαβάζεις. Ακόμα και στο άρθρο μου για τα κορακίστικά του σε τηλεοπτικό πάνελ και στην ΕΕ της ΕΠΟ, αναφέρθηκε ο Μπούρμπος, με σημερινή του επιστολή προς τον πρόεδρο Γκαγκάτση. Στα όσα έγραψα για τη σχέση του με τον Χάρρυ Κλυνν. Και του ζητάει την αλληλογραφία με Μπούση, που αφορά το θέμα του, για να γνωρίζει το πως το χειρίστηκε πραγματικά. Να του πει την αλήθεια, δηλαδή. Σώθηκε.

Για να μην μακρηγορώ, σου παραθέτω την επιστολή Μπούρμπου στον Γκαγκάτση.

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