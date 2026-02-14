Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) απέρριψε την Παρασκευή την έφεση του Ουκρανού αθλητή του σκέλετον, Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς, επικυρώνοντας τον αποκλεισμό του από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Ο 27χρονος αθλητής είχε επιμείνει να φορέσει κράνος με τις εικόνες περισσότερων από 24 Ουκρανών αθλητών και προπονητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή.

Η Γερμανίδα διαιτήτρια Άνετ Ρόμπαχ, που ανέλαβε την υπόθεση, δήλωσε ότι κατανοεί πλήρως την επιθυμία του Χεράσκεβιτς να τιμήσει τους πεσόντες και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη θλίψη και την καταστροφή που υπέστη ο ουκρανικός λαός. Ωστόσο, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι δεσμεύεται από τις οδηγίες της ΔΟΕ που απαγορεύουν οποιαδήποτε πολιτική διαδήλωση στον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, οι αθλητές μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε συνεντεύξεις Τύπου, στην μεικτή ζώνη ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πρέπει να απέχουν από κάθε πολιτική προπαγάνδα στον χώρο των αγώνων και στο βάθρο.

Η ΔΟΕ είχε προτείνει στον Χεράσκεβιτς να φορέσει απλό μαύρο περιβραχιόνιο αντί για το κράνος, πρόταση την οποία ο αθλητής απέρριψε. Ο Χεράσκεβιτς κατέθεσε για δυόμισι ώρες στο Μιλάνο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού του ήταν δυσανάλογη και του προκάλεσε ανεπανόρθωτη αθλητική βλάβη, καθώς δεν υπήρχε καμία τεχνική ή παράβαση ασφαλείας. Είχε ήδη χάσει τις δύο πρώτες προσπάθειες του αγώνα σκέλετον την Πέμπτη, αφού η Διεθνής Ομοσπονδία Μπομπσλέι και Σκέλετον τον είχε αποκλείσει και η ΔΟΕ του είχε αφαιρέσει την διαπίστευσή του.

