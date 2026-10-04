Τον πρώτο του τίτλο σε διεθνές επίπεδο, θα διεκδικήσει την προσεχή Τρίτη (6/10) ο Γιώργος Δώνης. Ο Έλληνας προπονητής, οδήγησε την Σαουδική Αραβία στον τελικό του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου, αφού επικράτησε του Κατάρ 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Και είναι η πρώτη φορά, μετά τον Δεκέμβριο του 2019, (σ.σ. τότε είχε νικήσει 1-0) που η Σαουδική Αραβία καταφέρνει έστω και στα πέναλτι να επιβληθεί σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα του Κατάρ, το οποίο στις μέχρι τότε αναμετρήσεις τους, μετρούσε μια νίκη (17-1-2019 με 2-0) και δύο ισοπαλίες το 2010 και το 2014 με 1-1.

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