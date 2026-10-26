Ο Κιλιάν Eμπαπέ έγραψε ιστορία στο Spotify Camp Nou και αμέσως μετά προσπάθησε να της κατεβάσει τον τόνο. Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε δύο φορές στο 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα την Κυριακή, έφτασε τα 100 γκολ με τη φανέλα των «Los Blancos» και δήλωσε ότι το ορόσημο είναι «απλώς μια λεπτομέρεια».

Το 99ο γκολ ήρθε στο 41′, με την ομάδα του Χοσέ Μουρίνιο να προηγείται στο σκορ μετά από εκτροπή. Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε στο 61′ με τον Ραφίνια, όμως ο Μπαπέ είχε φυλάξει το καλύτερο για το τέλος. Στο 87′ πήρε την πάσα του Εδουάρντο Καμαβίνγκα, έπειτα από υπέροχη ενέργεια του Τζουντ Μπέλιγχαμ, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 100ό γκολ του σε μόλις 116 παιχνίδια με τη Ρεάλ. Από αυτά, τα 67 ήρθαν στη La Liga, τα 25 στο Champions League, τα τέσσερα στο Copa del Rey, τα δύο στο Μουντιάλ Συλλόγων και από ένα στα δύο Σούπερ Καπ. Στην τρέχουσα σεζόν έχει ήδη 14.

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