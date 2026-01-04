Με δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το επόμενο ζευγάρι των προημιτελικών μετά το Σενεγάλη-Μάλι που προέκυψε χθες, συνεχίζεται σήμερα το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στις 18:00 το Μαρόκο με τον Ελ Κααμπί σε τρομερή φόρμα αντιμετωπίζει την Τανζανία όντας το απόλυτο φαβορί. Η διοργανώτρια χώρα που δίνεται ως φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά προκρίθηκε ως πρώτη με 7 πόντους από τον όμιλό της και κοντράρεται με τους Τανζανούς, οι οποίοι προκρίθηκαν ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

