Όλοι θα θέλαμε τον Λιονέλ Μέσι να κατακτήσει το τελευταίο του Μουντιάλ με την Αργεντινή. Θα ήταν το πιο ολοκληρωμένο παραμύθι, το φινάλε που θα έγραφε μόνο του το ονειρικό σενάριο. Κι όμως, αυτό που συνέβη τελικά στο MetLife Stadium ήταν, αν το σκεφτεί κανείς καλά, ακόμη πιο όμορφο. Δεν ήταν ήττα του Μέσι, ήταν η παράδοση του σκήπτρου. Ο Μέσι έφυγε δακρυσμένος, αλλά η αγκαλιά του με τον Λαμίν Γιαμάλ στο τέλος του αγώνα ήταν η πιο ειλικρινής εικόνα του Μουντιάλ, η στιγμή που ο μεγαλύτερος παίκτης της γενιάς του παρέδιδε συμβολικά τη σκυτάλη σε αυτόν που έρχεται να τον διαδεχθεί…

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