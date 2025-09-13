Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα μπάσκετ για τη νίκη της με 94-68 απέναντι στην Ελλάδα, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 που διεξήχθη την Παρασκευή (12/9) στη Ρίγα. Μάλιστα, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εργκίν Αταμάν, στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν ανάρτησε συγχαρητήρια δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία ανέφερε: «Συγχαίρω θερμά την Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ, που έπαιξε σπουδαίο παιχνίδι στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025, αποκλείοντας την Ελλάδα και φτάνοντας στον τελικό. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει δύναμη και ο τίτλος να είναι ο τελικός σας στόχος».

Επικοινωνία με τα αποδυτήρια

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας τηλεφώνησε στον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, Οσμάν Ασκίν Μπακ, που βρισκόταν στα αποδυτήρια μαζί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Χινταγιέτ Τούρκογλου. Ο υπουργός έδωσε το τηλέφωνο στον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, με τον Ερντογάν να δηλώνει: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα, τον Χινταγιέτ Τούρκογλου και όλους τους αθλητές για τη χαρά που μας προσφέρατε. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ».

Ο Αταμάν απάντησε: «Ο τελικός είναι με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής. Με τη βοήθεια του Θεού, θα κερδίσουμε κι εκεί. Η δεύτερη θέση δεν μας αρκεί».

Μετά τη συνομιλία, οι παίκτες της Εθνικής Τουρκίας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στον Πρόεδρο για τα συγχαρητήρια λόγια του.