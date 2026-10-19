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Μπορεί να αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, όμως ο Κώστας Φορτούνης πρόλαβε να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του με τον Ολυμπιακό. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, στα 38 λεπτά που αγωνίστηκε στο Αγρίνιο, έφτασε τις 352 επίσημες συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, ξεπερνώντας τον Νίκο Αναστόπουλο.
Με αυτό το επίτευγμα, ο Φορτούνης ανέβηκε στην έβδομη θέση της σχετικής λίστας όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στον σύλλογο του Πειραιά.
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