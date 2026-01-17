Ιστορία έγραψε ο Γιώργος Φρανκς στην Φλόριντρα καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη στον κλειστό στίβο μετά από 27 ολόκληρα χρόνια!

