Δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά. Μια λέξη ήταν αρκετή για να δώσει το στίγμα: «Polemos». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω των social media για να δείξει πως βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση.

Οι Μαϊάμι Χιτ έχουν μπροστά τους μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, καθώς ακολουθούν πέντε διαδοχικά παιχνίδια μακριά από την έδρα τους. Η αρχή γίνεται αύριο τα ξημερώματα με αντίπαλο τους Λος Άντζελες Λέικερς, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της εκτός έδρας σειράς.

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