Μάκης Γκαγκάτσης. Παλιά, υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Σήμερα, Πρόεδρος της ΕΠΟ. Και τα βρήκε με τον Μαρινάκη. Το επιβεβαιώνει ουσιαστικά η νέα συνεργασία του πατέρα του, Βασίλη.

Μαρκό. Μια μικρή ομάδα του Μαρκόπουλου.

Πέρυσι πήρε την άνοδο από τον Εθνικό. Φέτος έκανε καλή χρονιά στη SL2, τερμάτισε τρίτη στον νότιο όμιλο. Πίσω, όμως, από αυτή την επιτυχία κρύβεται κάτι παραπάνω από το ποδόσφαιρο.

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