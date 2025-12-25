Ήταν 24 Δεκεμβρίου του 1914 στη βελγική πόλη Ιπρ, στη Φλάντρα, όταν Άγγλοι και Γερμανοί -όντες καταχωνιασμένοι στα χαρακώματα- άρχισαν να στολίζουν τα αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα δέντρα τους.

Αντί για μπάλες στα κλαδιά, κάλυκες από σφαίρες. «Stille Nacht», τραγουδούσαν οι Γερμανοί.

Οι Άγγλοι, «Silent Night». Ήταν η Άγια Νύχτα. Εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει ούτε μία τουφεκιά. Ξαφνικά, μέσα στην απόλυτη ησυχία του μεσημεριού, ακούστηκε η φωνή του Γερμανού στρατιώτη Μέκελ, που είχε σπουδάσει στην Αγγλία:. «Καλά Χριστούγεννα, κύριοι, ο Θεός να σας έχει καλά». Ωστόσο, στη δίνη του πολέμου, οι Άγγλοι ένοιωθαν αμήχανα…

