Ιταλική… σφραγίδα θα έχει η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη, καθώς η UEFA όρισε τον Ντανιέλε Κίφι ως διαιτητή της αναμέτρησης που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ιταλός ρέφερι, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζιοβάνι Μπατσίνι και Αλέσιο Μπέρτι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ντανιέλε Ντοβέρι και Ροσάριο Αμπίσο.

