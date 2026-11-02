Ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (04/11, 19:45).

Βοηθούς θα έχει τους συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο.

Καθήκοντα 4ου διαιτητή θα εκτελέσει ο Σιμόνε Σότσα, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Αλεάντρο Ντι Πάολο, με βοηθό τον Βαλέριο Μαρίνι.

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