Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο είχε και συνέχεια στα social media, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να δίνει το δικό του ξεχωριστό χρώμα στους πανηγυρισμούς, οι οποίοι κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιταλός ανέβασε μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του, συνοδεύοντάς την με μια ατάκα που δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Μια τεράστια νίκη στον δρόμο για το One Piece!», έγραψε, επιστρατεύοντας το δημοφιλές ιαπωνικό anime για να παρομοιάσει τη πορεία προς την κορυφή με την αναζήτηση του θρυλικού θησαυρού.

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