Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ανακοίνωσε την ένταξη του Ολυμπιονίκη μας , και ασημένιου Παγκόσμιου πρωταθλητή στους αγώνες που έγιναν στο Τορούν της Πολωνίας, Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα. Μάλιστα επισημαίνει ότι αυτή η κίνηση ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

Να σημειώσουμε ότι στον μετοχικό σχήμα της εταιρίας, συμμετέχει ήδη και η οικογένεια Αντετοκούνμπο, που σημαίνει ότι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας των τελευταίων χρόνων στην χώρας μας και ο πολλά υποσχόμενος για το μέλλον επικοντιστής μας, θα είναι συνέταιροι.

