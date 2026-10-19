Ιστορική διάσταση είχε το εκπληκτικό χατ-τρικ του Ντάβιντ Κουρμινόφσκι στο απίθανο 4-3 της Καλαμάτας απέναντι στον ΟΦΗ. Ο Πολωνός επιθετικός δεν ήταν απλώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής μιας από τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις της φετινής Stoiximan Super League, αλλά έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της «Μαύρης Θύελλας» που σημειώνει τρία γκολ σε ένα παιχνίδι της μεγάλης κατηγορίας.

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