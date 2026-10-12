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Η αποβολή του Βινίσιους στη νίκη της Ρεάλ επί της Βιγιαρεάλ με 1-0 έχει και δεύτερο κεφάλαιο. Ο Βραζιλιάνος είχε μόλις βρει δίχτυα, όταν το γκολ ακυρώθηκε και αντίκρισε απευθείας κόκκινη για το τράβηγμα στα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα.

Μετά τη φάση, ο μακρυμάλλης Ισπανός μπακ της Ρεάλ, Μαρκ Κουκουρέγια, προσέγγισε τον βοηθό διαιτητή Φρανθίσκο Γκαρθία, που είχε καλέσει τον διαιτητή για να του υποδείξει την παράβαση.

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