Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ασταμάτητος, θέλοντας να αποκτήσει ότι κρίνει ότι τον συμφέρει οικονομικά εντός της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του paixebala.gr, επανήλθε δριμύτερος για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Nova.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες την ώρα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θεωρείται ήδη κλεισμένη. Πώς ο Μαρινάκης κατάφερε να εξασφαλίσει από τις εμπλεκόμενες τράπεζες «κούρεμα» των χρεών της εταιρείας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα έπαιξε η απόφαση του Ντράγκαν Σόλακ, του ιδιοκτήτη της United Group, που έχει μετοχές της Nova, να προχωρήσει η αγοροπωλησία καθώς επιθυμεί διακαώς την επιχειρηματική απεμπλοκή του από την χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr