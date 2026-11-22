Ο Δημήτρης Μελισσανίδης δεν σταματά ποτέ. Ο πρώην ιδιοκτήτης της ΑΕΚ επικράτησε στον διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, μια από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες της μεταολυμπιακής αξιοποίησης στην Αττική.

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακήρυξε την Aplekton Holdings, συμφερόντων της οικογένειάς του, προτιμητέο επενδυτή, μετά από μάχη στην οποία συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation του Γιάννη Μυτιληναίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr