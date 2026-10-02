Στην Ελλάδα στήνονται αγώνες. Μόνο που δεν στήνει κανένας. Το ματς παίζεται μόνο του και ο κόσμος περιμένει υπομονετικά να βρεθεί ο ένοχος. Σώθηκε.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έκρινε χθες χειραγωγημένο το ματς του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα playouts του 2024-25. Μείον τρεις στον Βόλο, μείον τέσσερις στον Πανσερραϊκό και πρόστιμο. Μάλλον οι Σερραίοι το έστησαν περισσότερο από τους Βολιώτες, αν και στους δύο επιβλήθηκε το ίδιο πρόστιμο, 50.000 ευρώ. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είπε όσα είπε, μετά ανασκεύασε, αλλά η υπόθεση είχε ήδη ανοίξει. Και η ΕΠΑΘΛΑ δεν την έβαλε στο αρχείο.

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