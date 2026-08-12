O Ολυμπιακός τα έκανε θάλασσα. Κατάφερε ν’ αποκλειστεί σε δύο ματς από τη Ναϊμέγκεν και να κατέβει από το τρένο του Champions League. Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία ν’ αλλάξει επίπεδο ο σύλλογος του Πειραιά, καθώς δεν υπάρχει πλέον ο χρυσοφόρος ορίζοντας και η αίγλη που προσφέρει η League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι δεν βρέθηκαν απλά σε μια κακή μέρα. Γιατί δεν διαγωνίστηκαν απέναντι στους Ολλανδούς σε ένα ματς, όπου κάτι μπορεί να στραβώσει ή να παίξουν ρόλο αστάθμητοι παράγοντες στο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός κοντραρίστηκε απέναντι στη Ναϊμέγκεν και μέτρησε μια ισοπαλία 0-0 στο Καραϊσκάκη, και ήττα 2-1 στην παράταση στην Ολλανδία. Μια ήττα καταστροφική που ανέδειξε τον βαθμό της ανετοιμότητάς του.

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