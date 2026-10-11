Σε έναν εξαιρετικό τελικό στο «Ζηρίνειο», ο Πανιώνιος επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ (19-25, 25-20, 21-25, 29-27), για να κατακτήσει το Super Cup και τον τίτλο του Υπερπρωταθλητή Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και κυριάρχησαν στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησαν με 25-19. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο δεύτερο, εκμεταλλευόμενος την υπεροχή του για το 25-20 και την ισοφάριση σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, οι δύο ομάδες συμβάδισαν μέχρι το 17-17, όμως ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «πράσινων» και με 25-21 πήρε ξανά το προβάδισμα.

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