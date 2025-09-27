Ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε δύο γκολ σε οκτώ λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησε τη Μπενφίκα στη νίκη με 2-1 επί της Ζιλ Βισέντε στο «Ντα Λουζ» για την 7η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο «φλέρταρε» έντονα με μια δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας απώλεια, μετά το 1-1 εναντίον της Ρίο Άβε.

Όταν, όμως, τα πράγματα έγιναν δύσκολα και η Ζιλ Βισέντε προηγήθηκε με τον Λουίς Εστεβές στο 11′, ανέλαβε δράση ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο στράικερ της Εθνικής Ελλάδος απάντησε άμεσα και με δυο γκολ (18′, 26′ πεν.) έβαλε στο… μονοπάτι της νίκης τους “αετούς” που επικράτησαν 2-1.

Παράλληλα, ο Παυλίδης έφτασε τα 37 γκολ σε 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπενφίκα.