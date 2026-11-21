Σαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου 1923, ιδρύθηκε ο Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιώς και Φαλήρου. Είναι πάνω από ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Ολυμπιακό, που γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1925. Ναι, ο Πειραιάς είχε ομάδα πριν αποκτήσει τον θρύλο του. Και η ομάδα αυτή έχει κερδίσει Κύπελλο Ελλάδας το 1933 και σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της χωρίς να τη θυμάται σχεδόν κανένας κάτω των 40 ετών. Η νέα γενιά ξέρει τον Εθνικό σαν τον μακρινό θείο που όλοι λένε ότι «έχει μεγάλη ιστορία». Ντροπή.

Σκληρή και ξεκάθαρη ιστορία ο Εθνικός. Έπαιξε ανελλιπώς στην Α΄ Εθνική από την πρώτη της χρονιά, το 1959-60, μέχρι το 1990. Τέταρτος το 1975. Δέκατος στη λίστα όλων των εποχών σε συμμετοχές και νίκες. Έτσι, για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Και ο ίδιος σύλλογος έχει φτιάξει 38 πρωταθλήματα στο πόλο, γιατί όταν είσαι Εθνικός δεν σε νοιάζει αν σε βλέπουν, σε νοιάζει να τιμάς το έμβλημα και όλον τον Πειραιά.

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