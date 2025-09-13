Προκλητικές είναι ορισμένες δημοσιεύσεις του μεγάλου αστέρα της τουρκικής ομάδας μπάσκετ, Αλπερέν Σενγκούν, μετά την σαρωτική νίκη επί της Ελλάδας. Αρχικά, ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια τεχνητά επεξεργασμένη εικόνα που απεικόνιζε τον Κεμάλ Ατατούρκ σε καρέκλα, με φόντο τους διεθνείς της Τουρκίας.

Στη συνέχεια, κοινοποίησε φωτογραφίες από το παιχνίδι με την Ελλάδα, συνοδεύοντάς τες με το σχόλιο: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;». Η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως υπαινιγμός στη Μικρασιατική Καταστροφή και συνδέθηκε με το ανθελληνικό σύνθημα που αναφέρει ότι το 1922 «οι Έλληνες έμαθαν να κολυμπούν».

Αν όντως επεδίωξε κάτι τέτοιο, το έκανε με έμμεσο τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση είναι στίχος από το τραγούδι «Kafa» της Sıla, που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και ο Σενγκούν επέλεξε να θυμηθεί τη συγκεκριμένη στιγμή.