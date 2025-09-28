Ο σπουδαίος αθλητής, Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε σήμερα (29/9) το μοναδικό παράσημο που δεν είχε στη συλλογή του, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σαγκάη.

Μαγικός Στέφανος Ντούσκος το έκανε όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης και πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μπαίνοντας δυναμικά στον αγώνα, αλλά έκανε διαχείριση δυνάμεων κάνοντας την τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα.

Αυτό ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς στις τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και τέταρτος στο Βελιγράδι (2023).

Δείτε σε βίντεο τις δηλώσεις του