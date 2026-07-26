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Στο Πανθεσσαλικό στάδιο ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στίβου, με το βλέμμα όλων στραμμένο στον Μίλτο Τεντόγλου. Ο δις ολυμπιονίκης μπαίνει στον τελικό του μήκους (προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 18:20), διεκδικώντας να ρίξει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, έχοντας ήδη τη φετινή καλύτερη επίδοση παγκοσμίως με άλμα 8,61 μ. στο Diamond League του Μονακό.

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