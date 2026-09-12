Όταν ο Μίλτος Τεντόγλου παίρνει φόρα. Τα βλέμματα στρέφονται στον διάδρομο και η αγωνία κορυφώνεται. Ο κορυφαίος άλτης του του μήκους στον κόσμο επιστρέφει στη δράση για ακόμη μία μεγάλη παράσταση, αυτή την φορά στο νεοσύστατο Ultimate Championship της World Athletics στη Βουδαπέστη.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιoνίκης θέλει να βάλει το ιδανικό φινάλε σε ακόμη μία σπουδαία σεζόν και παράλληλα να δώσει την δική του απάντηση στον Τατζέι Γκέιλ. Ο Τζαμαϊκανός ήταν εκείνος που του «έκλεψε» τη νίκη στο τελευταίο άλμα του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεταξύ τους μονομαχία.

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