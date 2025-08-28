Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών έμαθε και σιώπησε για τις μπλε φανέλες της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ και το γιγάντιο πανό στην Σαμψούντα, ο Έλληνας εκτελεστικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου απέτρεψε την τουρκική προκλητικότητα

Όταν το ποδόσφαιρο βγάζει από δύσκολη θέση την πολιτική, τότε ο εκτελεστικός γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης «σώζει» τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, από μία τουρκική μπαμπεσιά, που ξεκίνησε δυο ημέρες πριν απ’ τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ για το Europa League και συνεχίστηκε μέχρι χθες Τέταρτη, παραμονή του επαναληπτικού στην Σαμψούντα του Πόντου.

Οι Τούρκοι της Σαμσουνσπόρ, που σε θέματα εξωτερικής πολιτικής παίρνουν διαταγές κατ’ ευθείαν από το επιτελείο του Ερντογάν, είχε προετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για τους Έλληνες φιλάθλους και μη, εν όψει του πρώτου αγώνα. Θα έπαιζαν με μπλε φανέλες, αντί για τις λευκές ή τις κόκκινες ή τις ερυθρόλευκες, που είναι τα χρώματά τους. Η συγκεκριμένη φανέλα είχε τεράστιο συμβολισμό, καθώς στο… βάθος της απεικονιζόταν το βλοσυρό βλέμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου. Επί πλέον, το μπλε χρώμα της φανέλας είχε επίσης συμβολικό χαρακτήρα, καθότι προέτρεπε στην «Γαλάζια Πατρίδα», που φαντάζει ανάλογο της φράσης «δέσποτα, μέμνησο των Αθηναίων» του υπηρέτη προς τον βασιλιά των Περσών Δαρείο, για να εκδικηθεί τους Έλληνες που βοήθησαν στην εξέγερση των Σάρδεων. Ο «δέσποτας» Ερντογάν, άσος στην προπαγάνδα, ήθελε να στήσει ένα τέτοιο σκηνικό στην Αθήνα για να χαμηλώσει κι άλλο την περηφάνεια των Ελλήνων.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών έφτασε αυτή η πληροφορία, την οποία είτε δεν εκτίμησαν σωστά η την εκτίμησαν και κατά την πάγια κατευναστική τακτική της ελληνικής κυβέρνησης, όσο αφορά στα ελληνοτουρκικά, την υποβάθμισαν και στο τέλος την αποσιώπησαν. Όμως, ένας Έλληνας γνώστης της τουρκικής προπαγάνδας έπραξε το αυτονόητο. Να ειδοποιήσει για την επερχόμενη τουρκική πρόκληση άνθρωπο πολύ κοντά στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της, η UEFA απείλησε με κυρώσεις αποκλεισμού της Σαμσουνσπόρ αν έπαιζε με την μπλε φανέλα.

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ Γκιουκσέλ Γκιλντιρίμ, προκειμένου να δικαιολογηθεί στην τουρκική κοινή γνώμη για την μπλε φανέλα, δήλωσε ότι οφείλεται στην ελληνική προπαγάνδα. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, φως – φανάρι ότι εννοούσε τον Θεοδωρίδη. Φρόντισε να υπενθυμίσει, ωστόσο, ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ ήρθε στην Αθήνα, καθότι είναι το έμβλημά της ομάδας του και τις κόκκινες σημαίες ανέμιζαν οι οπαδοί της ακόμα και στο Καλλιμάρμαρο. Χωρίς κανείς ν’ ασχοληθεί μαζί τους.

Εν όψει του σημερινού επαναληπτικού αγώνα στην Σαμψούντα (πρώτο ματς 2-1 για τον Παναθηναϊκό), η UEFA πια, ήταν υποψιασμένη, ότι οι Τούρκοι θα επιχειρούσαν και πάλι να δώσουν πολιτικό χαρακτήρα, όπως γίνεται πάντα σε αναμετρήσεις με ελληνικές ομάδες. Έτσι, ετοίμασαν ένα γιγάντιο πανό με την μορφή του Κεμάλ, για να εντυπωσιάσουν το δικό τους ακροατήριο πρωτίστως, αλλά κι την Ευρώπη που θα παρακολουθούσε τον αγώνα από την τηλεόραση. Κι αυτή την φορά η UEFA έστειλε το μήνυμα, ότι τέτοιο πανό πολιτικού περιεχομένου, θα επέσυρε τιμωρία της Σαμσουνσπόρ. Και το απέτρεψε.